Uma decisão proferida pelo desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), autorizou o prefeito de Comodoro, Jeferson Ferreira Gomes (DEM), a reassumir o cargo antes do término dos 180 dias (seis meses) de afastamento determinado em dezembro de 2019.

À ocasião, o juiz Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, da Primeira Vara Cível de Comodoro, acolheu pedido do Ministério Público Estadual (MPE) e afastou o gestor que é processado por improbidade administrativa, sob acusação de desviar dinheiro público através de “empresa fantasma”, juntamente com outras cinco pessoas.

De lá para cá, a defesa do prefeito ingressou com vários recursos junto ao Tribunal de Justiça para reverter a o afastamento do cargo. No último dia 30 de janeiro, o presidente do TJ acolheu um dos pedidos formulados num incidente de suspensão de liminar ou antecipação de tutela.

Ressaltou, no entanto, que a decisão provisória só vale até o julgamento de mérito de outro recurso (agravo regimental) sob sua própria relatoria na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Isso significa que no julgamento colegiado, se a maioria dos desembargadores negar o pedido, o prefeito volta a ser afastado do cargo.

Em parecer assinado pela procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, o Ministério Público se manifestou contra o pedido e defendeu que o afastamento do prefeito fosse mantido. No entanto, o presidente do TJ firmou entendimento de “que o afastamento cautelar do gestor gera risco de lesão aos valores defendidos pela legislação de contracautela”.

Conforme o desembargador Carlos Alberto, a decisão de primeira instância “é capaz de lesionar severamente a ordem pública do Município de Comodoro”, pois no despacho não foi demonstrado com precisão a interferência do prefeito na instrução processual. Segundo o magistrado, essa é a “única hipótese legal para tal afastamento”.

Afastamento e vários processos

Na decisão que afastou o prefeito em 5 de dezembro de 2019, foi determinada ainda a quebra de sigilo fiscal e bancário do prefeito, do diretor executivo do Comodoro Previ, da empresa individual criada para lesar o erário, S Weber Silva Laet, do proprietário da “empresa fantasma”, o empresário Sérgio Weber Silva Laet, da empresária Nely Francisca da Silva – mãe de Sérgio Weber –, que tinha procuração para gerir a empresa, e de Leila Staut Romera Ribeiro, servidora pública estadual.

Todos eles, além da servidora pública Aryadne Guilherme da Silva, tiveram os bens bloqueados pela Justiça, em valores que variam de R$ 240 mil a R$ 100 mil. De acordo com a ação do MPE, a “empresa fantasma” teria sido constituída em 26 de dezembro de 2016, às vésperas do início do mandato do prefeito tendo como endereço o município de Itiquira (MT).

A empresa, conforme a ação, nunca efetivou os serviços pelos quais foi contratada. Uma auditoria identificou um dano ao erário no importe de R$ 140 mil em relação ao contrato assinado junto ao município de Comodoro e de R$ 45,7 mil ao Comodoro Previ, responsável por contratar a empresa por três vezes, todas sem licitação.

Foi o segundo afastamento do prefeito Jeferson Ferreira Gomes é afastado pela Justiça, somente em 2019.Ele responde a outras sete ações de improbidade administrativa e, inclusive, já foi condenado à perda do cargo, mas recorre da decisão desfavorável.