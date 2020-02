“Essa colocação feita pelo presidente Bolsonaro é muito boa de ouvir, mas na prática é impossível de ser implementada. É o mesmo que dizer corta a sua perna, que eu corto meu dedinho. Se todo mundo topar, tudo bem. Mas eu pergunto. É possível cortar 25% do salário dos servidor? Não. É possível cortar 25% das obras? Claro que não, precisamos é de mais. É possível cortar 25% da saúde? Não, a saúde precisa de muito mais investimentos”, declarou o governador.

Mendes destacou que o ICMS sobre os combustíveis representa 25% da receita própria do Governo de Mato Grosso e, em contrapartida, o PIS e Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) oferecido pelo presidente representam 2% da receita do Governo Federal. Logo, o impacto no Estado é muito maior que o sentido em âmbito federal.