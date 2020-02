Equipes da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá (DEDM) prenderam na manhã desta quinta-feira (6) um homem investigado por expor em redes sociais ‘nudes’ da ex-namorada e queimar o carro dela.

De acordo com a Polícia Civil, em dezembro, o investigado publicou em redes sociais fotos e vídeos onde mostram a ex-companheira nua. Ele alegou que fez as postagem por não aceitar o fim do relacionamento. Não contente, o homem ainda queimou o carro da mulher. Depois disso ele fugiu.

O homem vai responder pelos crimes de divulgação de cenas de sexo e pornografia, ameaça, injúria e um inquérito policial por incendiado o veículo da vítima.