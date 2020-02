Um corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição numa região de mata no bairro Vila Rosa, em Cuiabá (MT), no final da tarde de terça-feira (4). A suspeita é de que a vítima tenha sido esquartejada, já que o cadáver foi encontrado em partes.

Ao dar inícios aos trabalhos no local, as equipes da Polícia Civil encontraram fragmentos de pelo menos, outros três corpos diferentes. A suspeita é de que o local seja usado por facções criminosas para ocultar cadáveres de pessoas mortas por essas organizações criminosas.

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição foi acionada por testemunhas que buscavam pelo corpo de Eric Jonas de Almeida Silva, 41 anos, desaparecido desde o último sábado (3).

Uma testemunha que é moradora da região e irmã de Eric, disse à PM que sentiu um forte odor vindo da mata. A vítima estava com roupas semelhantes àquelas que Eric usava quando desapareceu. Além disse tinha uma tornozeleira eletrônica, assim como Eric.

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada para investigar o caso. Uma das suspeitas a serem averiguadas é se o local vinha sendo usado para ocultar e queimar cadáveres de pessoas mortas por facções criminosas.

Uma nova perícia será feita na área nesta quarta-feira (5), com objetivo de buscar por mais vestígios e cruzar informações com o banco de dados do Núcleo de Pessoas Desaparecidas da DHPP.