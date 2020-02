Na tarde deste domingo (2), na região Das Pedreiras, no bairro Osmar Cabral, em Cuiabá, um homem levou um tiro no pulso, após invadir uma residência particular, para tomar banho no Rio Coxipó. O dono da propriedade se irritou com a presença do invasor e após uma discussão entre os dois, efetuou os disparos contra a vítima.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a guarnição foi acionada por funcionários da Unidade de Pronto-Atendimento (Upa) do Pascoal Ramos, relatando que na unidade havia uma vítima de disparos de arma de fogo. Quando a PM chegou no local, a vítima disse que tinha entrado em uma residência particular, para ter acesso ao Rio Coxipó.

Ao perceber sua presença no local, um homem que se identificou como dono da propriedade pediu que o invasor se retirasse imediatamente. Ele por sua vez se negou a sair. Foi então que o dono da chácara efetuou cerca de cinco disparos de arma de fogo, sendo que um dos tiros atingiu o pulso esquerdo da vítima.

Por conta própria o homem com o braço ferido buscou socorro na UPA, onde foi atendido e permanece em observação. O acusado não foi localizado. O caso deve ser registrado pela Policia Civil como tentativa de homicídio.