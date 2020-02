Mais de 520 produtos falsificados foram apreendidos em Cuiabá (MT), em mais uma ação integrada de combate a pirataria deflagrada, na manhã desta segunda-feira (3), pela Delegacia Especializada do Consumidor (Decon) da Polícia Civil e Procon Municipal.

De acordo com a PJC, numa loja no bairro Morada da Serra, na periferia de Cuiabá, foram apreendidos 525 calçados possivelmente piratas, sendo 326 pares de tênis da marca Nike, 136 pares da marca Adidas, 15 pares Asics, 10 New Balance, 8 pares de chinelos Nike, 8 chinelos Adidas e 20 chinelos da marca Puma.

Os sapatos, em sua marca original são vendidos por R$ 400 em média. Em frente ao estabelecimento, havia um anúncio de dois pares de tênis pelo valor de R$ 100.

O proprietário não estava no local no momento da ação por isso uma vendedora foi encaminhada à delegacia como testemunha junto aos produtos apreendidos. O Procon Municipal lavrou auto de constatação referente aos produtos apreendidos no estabelecimento.

Segundo o delegado , Antonio Carlos de Araújo, da Decon, se ficar comprovada a infração, o responsável poderá responder pelas condutas referentes ao comércio de produtos falsificados ou pirateados, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Denúncias como essa podem ser feitas pelo telefone 197.