Equipes da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Derrfva), de Cuiabá prenderam na tarde desta quinta-feira (6), dois integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de veículos de luxo. Os suspeitos foram localizados no Jardim Florianópolis, região de periferia, da Capital.

Durante as diligências, a equipe da delegacia especializada recuperou um carro da marca Mercedes Benz C 180, roubado na última segunda-feira (3), no bairro Quilombo.

A Derrfva estima que os dois presos são suspeitos por seis roubos a veículos ocorridos nos últimos dias, em Cuiabá. Na lista de carros roubados estão marcas como Hyundai, Citroen e VW. Os dois homens foram reconhecidos pela vítima do roubo no bairro Quilombo. Eles foram autuados em flagrante por roubo majorado e depois encaminhados à audiência de custódia da justiça.

A delegacia especializada instaurou procedimento para continuar as investigações e localizar outros envolvidos nos crimes.