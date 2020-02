Deputados estaduais filiados ao Democracia Cristã (DC) e ao Partido Social Liberal (PSL) se uniram na Assembleia Legislativa de Mato Grosso para formarem a maior bancada da Casa, com aval dos diretórios nacionais das duas legendas. Em meio à movimentação, Ulysses Moraes trocou o DC pelo PSL e passa a presidir a legenda que elegeu Jair Bolsonaro como presidente do Brasil, mas vem perdendo força depois das brigas internas no diretório nacional ao longo de 2019 que resultaram na saída de Bolsonaro.

Em Mato Grosso, o PSL era presidido pelo deputado federal Nelson Barbudo, que por sua vez, já anunciou publicamente que vai acompanhar o presidente no Aliança pelo Brasil, partido que Bolsonaro está criando. Barbudo pretende ser o presidente da legenda no Estado.

No caso de Ulysses, o convite para integrar os quadros do PSL partiu de lideranças nacionais, no caso o senador Major Olimpio e a deputada estadual de São Paulo, Janaína Paschoal. A decisão de juntar os dois partidos para formar uma única bancada nao Legislativo Mato-grossense foi tomada após deliberação dos diretórios nacionais de ambas as siglas.

Uma reunião na tarde desta quarta-feira (5) oficializou a criação do “blocão” no Legislativo Estadual. Participaram do encontro os seguintes deputados: Delegado Claudinei, Silvio Fávero e Ulysses Moraes, todos do PSL, e ainda Elizeu Nascimento, do DC. Vale lembrar que Fávero, deverá deixar o PSL em breve para se filiar ao Aliança pelo Brasil.

“Com o fortalecimento do grupo, teremos mais voz e vez dentro deste Parlamento. Acredito que essa união influenciará diretamente nas eleições suplementares ao Senado”, afirmou deputado Elizeu Nascimento”.

Por parte do PSL, a decisão também foi comemorada. “Vemos com esta nova composição na Assembleia Legislativa uma forma de fortalecer nossos partidos, principalmente, por estarmos próximo a campanha do Senado, bem como para as eleições municipais que acontecerão neste ano. Isto porque poderemos fazer ‘dobradinhas’ PSL/DC em vários municípios. Continuo no PSL e apoiando o governo Bolsonaro”, disse o Delegado Claudinei.

Ulysses Moraes observou que embora tenha mudado de partido, continua no mesmo grupo do qual o DC faz parte na Assembleia. “Continuo com os mesmos princípios, defendendo a economia no Legislativo, abrindo mão do fundo eleitoral e combatendo a corrupção”, pontuou. (Com informações da assessoria)