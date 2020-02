Ainda sem se filiar ao Partido Democratas (DEM), mas cotado como possível pré-candidato à Prefeitura de Cuiabá, o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, afirmou que até março a legenda vai definir sobre candidatura ao Senado e a disputa pelo Palácio Alencastro.

“A discussão deve acontecer até o dia 17 de março. O DEM vai decidir, de fato, quais nomes vão à Senado e em seguida vai fazer suas reuniões para discutir os principais postulantes ao cargo de prefeito. Tem muita coisa para acontecer, mas em março tudo isso deverá estar finalizado, não tem como deixar para discutir nome a prefeito no mês de abril para frente”, comentou o chefe da Casa Civil nesta segunda-feira (3), na Assembleia Legislativa.

Carvalho explica que por enquanto a única certeza é que o DEM terá candidato a prefeito na Capital. Até o momento, vários nomes foram cogitados, como do ex-deputado federal Fábio Garcia e o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo. “Devo me posicionar mais para frente, não vou fazer isso de forma precipitada”.

Os membros da legenda afirmam que foi definida em reunião que os maiores pólos de Mato Grosso devem ter candidatos a prefeito. Porém, conforme já anunciou o PORTAL AGORA MT, os caciques do democrata Jayme e Júlio Campos se reuniram com o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) e, entre os assuntos, uma possível aliança com a atual gestão era cogitada.

Inclusive, Emanuel Pinheiro (MDB), em conversa com jornalistas, na semana passada, alfinetou as declarações de alguns membros do DEM que, reiteradas vezes, afirmam que o partido não apoiará uma eventual candidatura do emedebista à reeleição.

“Nesse tempo fiquei pensando e reparando que toda semana a mídia solta: ‘o DEM não está com Emanuel’. Mas me digam que dia eu falei que quero o apoio. Quem eu quero já está comigo espontaneamente. Então não preciso ter essa preocupação. Sabe por que alguns insistem em falar toda semana que o DEM não estará junto com Emanuel? Porque a última entrevista que dei era 60% do DEM que queria estar comigo, agora já são 80%. O olha que nem decidi”, declarou o prefeito.