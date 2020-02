Policiais do Grupo Especial de Segurança de Fronteira (Gefron) e da Delegacia Especial de Fronteira (Defron) prenderam quatro pessoas e apreenderam 120 quilos de pasta-base de cocaína no município de Porto Esperidião (MT), região de fronteira com a Bolívia. Também foram apreendidos dois veículos, um Fiat Strada e um Ford F-100. A apreensão representa um prejuízo de R$ 1,85 milhão aos criminosos.

A abordagem foi realizada no sábado (2), por volta das 17h30, durante patrulhamento na rodovia MT-265. Ao perceberem que seriam abordados pelos policiais, os criminosos lançaram fora do veículo um rádio comunicador.

Foram realizadas a revista pessoal dos suspeitos e busca nos veículos, onde foi encontrada, dentro de um tambor, na caçamba do veículo Strada, uma quantia de 120 quilos de drogas.

O entorpecente e os presos foram encaminhados à Delegacia Especial de Fronteira (Defron), em Cáceres (MT), para as devidas providências. Dentre os quatro conduzidos, dois possuem passagens criminais.