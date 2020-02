Homicídio motivado por rixa entre facções criminosas foi esclarecido pela Polícia Civil de Nobres (MT), com a prisão de dois dos autores do crime e na identificação de outros envolvidos que ainda não foram presos.

As investigações iniciaram no dia 28 de janeiro, quando o corpo de Clayton Nunes da Silva foi localizado, por volta das 7h30, na região da estrada do Pindura. A vítima, que era ex-presidiário, teve a cabeça estourada com tiros de espingarda calibre 12.

Durante o trabalho investigativo, policiais conseguiram chegar a testemunhas que forneceram um vídeo gravado pelos criminosos durante a execução da vítima.

A partir das imagens combinadas com levantamentos de campos e dados constantes na unidade policial foi possível identificar pelo menos quatro envolvidos no assassinato.

Segundo o delegado responsável pelo inquérito, Henrique Trevisan, durante as investigações ficou constatado que o crime foi motivado por uma rixa entre facções criminosas.

Diante das evidências, ele representou pela prisão preventiva dos suspeitos e Justiça decretou. As investigações continuam em andamento, uma vez que os outros dois suspeitos não foram localizados e continuam procurados pela Polícia.