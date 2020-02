Dois homens, um de 22 e outro de 33 anos, foram presos na madrugada desta quarta-feira (3), por perturbação do sossego alheio, embriaguez e resistência no bairro Cohab Cristo Rei, em Várzea Grande (MT). A ação foi realizada pela Polícia Militar e resultou também na apreensão de um aparelho de som de alta voltagem.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a PM foi acionada por vizinhos que estavam incomodados com o barulho que os acusados faziam na frente da residência, com som alto, gritaria e bebedeira.

Quando a PM chegou no local, encontrou vários homens consumindo bebida alcoólica, com duas caixas aparelho de som em alto volume, na calçada. De acordo com a Polícia Militar, os conduzidos estavam alterados e discutiram com os militares. Por isso foram algemados para controlar a situação.

Na sequência, a dupla foi encaminhada à Central de Flagrantes de Várzea Grande junto com as caixas de som apreendidas.