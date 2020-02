Neste domingo (2), eleitores de dois municípios brasileiros voltarão às urnas para escolher seus novos prefeitos e vice-prefeitos. Foram convocadas novas eleições, pela Justiça Eleitoral, em Pilão Arcado (BA) e em Pugmil (TO) para substituir os eleitos em outubro de 2016, que tiveram os respectivos mandatos cassados.

No município baiano, dois candidatos disputam a preferência dos moradores. O primeiro é Raimundo Nonato, conhecido como Mundoca, que concorre pelo PSDB e tem como vice Raimundo Ramos, do PSB. O segundo candidato é Orgeto Bastos, que concorre pelo Patri ao lado de Jesse Alves, candidato a vice pelo PSD.

Já no município tocantinense, três candidatos concorrem ao Executivo municipal. São eles: Dircineu Bolina (PSDB) e seu vice, Angelo Mario (MDB); Nazaré Amâncio (Cidadania) e seu vice, Antônio Galvão (PTB); e Valmor Hagestedt (PSB), que tem como vice Helena da Granja (PSL).

Estão aptos a votar os eleitores inscritos nessas localidades e que já estavam regulares no cadastro eleitoral na data da publicação das resoluções administrativas que definiram a data e as instruções para a realização das novas eleições. A votação terá início às 8h e será encerrada às 17h, conforme o horário de cada localidade.

Legislação

A nova eleição ou renovação de eleição está prevista no artigo 224 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965), que, a partir das alterações promovidas pela Reforma Eleitoral de 2015 (Lei nº 13.165), passou a prever a realização de novos pleitos sempre que houver “decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário”.