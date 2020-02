O mato-grossense Gilmar Flores, o Joaninha, agradeceu os fãs pelas orações e torcida enquanto se recupera do acidente que sofreu durante uma competição de duelo de motos em Atibaia (SP), no domingo (02). O finalista do duelo gravou o vídeo nessa segunda-feira (3).

No vídeo ele ressalta que está sendo bem atendido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Joaninha teve que deixar o local da competição de ambulância. Em nota encaminhada à imprensa a equipe do piloto relata que em decorrência do acidente, Joaninha fraturou o fêmur esquerdo e também teve uma fratura de costela, a qual perfurou um dos pulmões, gerando um pneumotórax laminar (acúmulo de ar entre a pleura e a caixa torácica).

Posteriormente o piloto fará a colocação de um dreno de tórax, procedimento considerado relativamente simples, porém necessário para evitar eventuais complicações respiratórias. Ainda não há data definida para esse segundo procedimento e não há previsão de alta.