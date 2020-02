De acordo com o Banco Central (BC), os juros do crédito consignado para famílias ficou mais baixo no último mês de outubro, chegando a 20,9%, ante 21,4% registrado no mês de setembro. Segundo a entidade, as taxas cobradas pelos bancos nesta modalidade atingiram seu menor nível em 15 anos. Entre as opções de crédito pessoal disponíveis no mercado financeiro, o crédito consignado é o que, historicamente, apresenta menores taxas de juros, mas ao longo de 2019, essas taxas caíram e acumularam uma baixa de 3.4 pontos.

Além disso, o BC também anunciou que o volume de empréstimos consignados avançou nos últimos meses. Direcionado especialmente a aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos, em outubro foram R$ 377 bilhões emprestados na modalidade de crédito consignado, uma alta de 1,3%. Mas, o cenário anual também revela uma crescente, avançando 13%.

As taxas do empréstimo consignado são menores que outros produtos emergenciais como o cheque especial e o rotativo do cartão de crédito, porque este tipo de crédito faz o desconto da parcela diretamente no salário do servidor público ou no benefício do INSS de aposentados e pensionistas a cada mês. Ou seja, como o risco de inadimplência é menor, a taxa de juros também é reduzida.

No entanto, não foram apenas os beneficiários do INSS ou os servidores públicos que movimentaram o mercado financeiro nos últimos meses. Houve também um crescimento do crédito dado a pessoas físicas para a compra de veículos: cerca de R$196 bilhões foram emprestados pelos bancos nesta modalidade, somente no mês de outubro.

O BC ainda destaca que o crescimento da concessão de crédito em 2019 não somente cresceu em volume, mas também tem sido solicitado de forma mais frequente e concedido, de fato, em ritmo mais acelerado. De outubro de 2018 a outubro de 2019, o crédito total do sistema financeiro avançou 6,3%, o que representa seu melhor resultado desde 2015.

Outra questão interessante que configura uma nova realidade dentro do sistema financeiro do Brasil é a mudança de público na procura por empréstimos bancários. Informações do BC mostram que, nos anos 2000, o crédito buscado e concedido para empresas representava 60%, enquanto 40% era destinado às famílias. Hoje, o cenário está invertido: as pessoas físicas compõem 56% do estoque de crédito no Brasil.