À luz do dia, homem é morto com pelo menos seis tiros, sendo a maioria na cabeça e na boca, na tarde desta quinta-feira (5), na Rua Juá, no bairro Serra Dourada, em Cuiabá (MT). O crime tem características de acerto de contas.

Até o momento as Polícias Militar e Civil não divulgaram a identidade da vítima. No entanto, de acordo com informações a vítima é um ex-presidiário.

Conforme a Polícia Militar, a guarnição foi acionada por vizinhos que testemunharam a execução. Eles disseram que o rapaz era ex-presidiário e morava na região. Vários moradores estavam na rua no momento do assassinato.

Ao chegarem no local, os militares depararam com a vítima caída e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que apenas confirmou a morte.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local e encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil vai investigar o caso através da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Testemunhas que estavam no local deverão ser intimadas a prestar depoimento no decorrer da investigação.