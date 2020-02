Acusado de furtar 364 garrafas de cerveja de um supermercado em Várzea Grande, foi preso na noite desta quarta-feira (6), minutos depois de cometer o crime. Com o suspeito, a Polícia Militar (PM) flagrou ainda duas porções de maconha. O conduzido faz uso de tornozeleira eletrônica e possui algumas passagens pela justiça.

De acordo com as informações, policiais do Batalhão de Rondas Ostensiva Tático Metropolitana (Rotam), estavam em rondas quando foram informados via Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), de que havia ocorrido um furto de bebidas no estacionamento de um supermercado na avenida Júlio Campos, em Várzea Grande.

Em posse das características dos suspeitos, a equipe saiu em diligências e já nas proximidades do fórum de Várzea Grande, na avenida Castelo Branco, se deparou com o veículo do acusado, dando ordem de parada.

Durante revista no interior do veículo, a PM localizou duas porções de maconha e 364 garrafas de cerveja Heineken. Questionado sobre a nota dos produtos, o suspeito entrou em contradição a respeito de onde havia feito a compra.

Com três passagens pela justiça por crimes de roubo e tráfico de drogas, o suspeito já foi preso e atualmente faz uso da tornozeleira eletrônica. Diante dos fatos ele foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes para que sejam tomadas as medidas que o caso requer. O veículo e a mercadoria recuperada foram apreendidos.