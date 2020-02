Antes de completar seis meses de filiação ao Podemos, a senadora Selma Arruda, que está prestes a deixar o Senado em definitivo, já é alvo de um pedido de expulsão da nova legenda. A iniciativa partiu do sociólogo Hélio da Silva, que é conhecido como “Papa Corrupto” e atualmente está filiado ao Podemos.

Ele protocolou, nesta quarta-feira (5), uma representação junto ao partido para que expulse de seus quadros a senadora que foi cassada pelo TRE-MT e pelo TSE por caixa 2 e compra de votos nas eleições de 2018.

Hélio, que é ex-militante do PDT, alega que as ações da juíza aposentada causaram uma “decepção coletiva” dentro da legenda e que agora com a confirmação de uma nova eleição para o dia 26 de abril ela já estaria se manifestando publicamente um suposto apoio ao vice-governador Otaviano Pivetta (PDT). Para o sociólogo, Selma deve ser expulsa por “infidelidade e descompostura ética”.

“Seu comportamento, em relação à eleição suplementar que se aproxima, deixa evidente seu descompromisso com o partido, bem como a sua total às regras e, mais que isso, a sua conduta desleal com o partido que a acolheu, que a valorizou e festejou o seu ingresso”, diz trecho da representação.

Selma Arruda se filiou ao Podemos no dia 18 de setembro de 2019 após ter sido eleita senadora em outubro de 2018 pelo PSL usando nas propagandas da TV o slogan de “a senadora do Bolsonaro”.