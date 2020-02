Um novo golpe que circula no WhatsApp atrai vítimas usando como pretexto um falso cupom de material escolar supostamente ligado ao Bolsa Família. Segundo o laboratório de segurança digital dfndr lab, da PSafe, os links que acompanham a mensagem já foram acessados por mais de 1 milhão de pessoas desde o dia 15 de janeiro, quando foram detectados pela primeira vez. O número equivale a uma média de 70 mil novos usuários afetados por dia.

Em comunicado, a Secretaria Especial de Desenvolvimento Social informou que a informação é falsa. O ataque é direcionado a beneficiários do programa social e se aproveita do período de volta às aulas de 2020 para prometer um vale de R$ 350. “BOLSA ESCOLA 2020: Quem tem Bolsa Família o Governo Federal está dando um bônus de até R$350,00 para comprar material escolar 2020. Confira se você tem direito ao benefício”, diz a mensagem que circula pelas redes.

A Secretaria Especial de Desenvolvimento Social emitiu comunicado alertando que a informação é falsa. Há um Projeto de Lei que prevê um benefício semelhante, mas que se encontra em tramitação — ou seja, ainda não foi aprovado. A nota oficial disse também que “na página do Ministério da Cidadania há informações atualizadas sobre o Programa Bolsa Família e sobre outros programas sociais do Governo Federal”.

O golpe segue o padrão de outras fraudes semelhantes que costumam se alastrar pelo WhatsApp. O usuário recebe uma mensagem que busca pescar a atenção do usuário oferecendo o suposto voucher de R$ 350 para compra de materiais e traz um link. Ao clicar, a pessoa é levada para uma página externa em que o ataque é, de fato, realizado.

As vítimas são levadas a responder um questionário de três perguntas, com as questões “Você já tem o Bolsa Família?”, “Você está com seu cadastro em dia?” e “Possui cartão cidadão para realizar o saque do benefício?”. Independentemente das respostas dadas, a página diz confirmar a existência do suposto benefício, mas, para liberá-lo, exige que a pessoa compartilhe o link com seus contatos. Esse tipo de estratégia é sempre realizado com o objetivo de proliferar o ataque rapidamente.

Assim como nos golpes do emprego falso, do aniversário da Nike, do panetone da Bauducco e de redes de fast-food como Burger King e McDonald’s, o site falso exibe uma porção de comentários forjados de outras pessoas que já teriam conseguido o benefício.

Na sequência, o usuário é levado a permitir o recebimento de notificações daquele site no navegador, função que costuma ser explorada mais tarde como vetor para ataques que podem envolver o roubo de informações e até dinheiro da vítima. O benefício supostamente ligado ao Bolsa Família nunca chega a ser disponibilizado.

Como se proteger?

É importante sempre desconfiar de promoções e benefícios tentadores que chegam por meio de correntes de WhatsApp. Na dúvida, apague a mensagem e desconsidere seu conteúdo para se proteger de eventuais golpes.

No caso de supostos programas governamentais, procure por informações divulgadas por jornais, revistas e sites de notícias reconhecidos, já que iniciativas do tipo tendem a ganhar cobertura farta. É importante também checar diretamente no site do órgão responsável — no caso do Bolsa Família, a Secretaria Especial de Desenvolvimento Social (www.desenvolvimentosocial.gov.br).

É importante também ter cuidado redobrado com qualquer link recebido no aplicativo de mensagens. Um bom antivírus no celular Android ou iPhone (iOS) pode bloquear o acesso a páginas perigosas. Verificadores online de links também podem ajudar, como o da própria PSafe (www.psafe.com/dfndr-lab).