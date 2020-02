O Governador do estado Mauro Mendes anunciou nas redes sociais que virá a Rondonópolis na próxima sexta-feira (07) para inauguração da primeira etapa do Anel Viário.

Esta é a segunda tentativa de inaugurar a obra, já que o governador acabou cancelando a vinda que estava marcada para o dia 10 de janeiro.

Além disso, Mendes irá visitar as obras de reforma e modernização do Hospital Regional de Rondonópolis e unidades escolares do município.