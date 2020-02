O piloto de motocross Gilmar Pereira Flores, conhecido como “Joaninha”, de Sinop (MT), sofreu uma queda após errar uma manobra, na final do Duelo de Motocross 2020, no município de Atibaia, no interior do estado de São Paulo. Joaninha, que também é vereador de Sinop, teve fraturas no fêmur da perna esquerda, na costela e uma lesão nos pulmões. Ele passou por uma cirurgia na manhã desta segunda-feira (3).

Nas redes sociais, Joaninha agradeceu as orações e mensagens de carinho dos internautas. De acordo com a assessoria do parlamentar, o acidente ocorreu durante um salto que Joaninha tentou executar. Imagem que circula na imprensa, mostra que ele não conseguiu sentar novamente na moto e caiu no chão.