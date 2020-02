A Justiça de Mato Grosso derrubou a taxação de aplicativos de transportes em Cuiabá que passou a vigorar em janeiro deste ano amparada pela Lei Municipal nº 6.376 de 9 de abril de 2019, aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito Emanuel Pinheiro (MDB). A decisão foi proferida pelo juiz Murilo Moura Mesquita, da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Com isso, a Prefeitura fica proibida de cobrar dos motoristas de aplicativos como Uber, 99 POP, Donna CAR e outros que operam na Capital, o valor de R$ 155 a título uma taxa de “vistoria anual” a ser realizada pela Secretária Municipal de Mobilidade Urbana (Semob). Outra cobrança que fica proibida é uma no valor de R$ 0,05 centavos por quilômetro rodado, mas nesse caso, cobrada das empresas donas dos aplicativos.

No mandado de segurança preventivo impetrado junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso pela Uber do Brasil Tecnologia Ltda, foram acionados como réus os secretários municipais Antônio Roberto Possas de Carvalho (Fazenda) e Antenor de Figueiredo Neto (Mobilidade Urbana).

A autora pleiteou liminar para obrigar os secretários a deixarem de impor algumas exigências como: autorização para “exploração da atividade”, condicionada à inscrição da Uber no cadastro mobiliário perante à Secretaria Municipal da Fazenda e a seu credenciamento junto à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, estabelecimento de sede, filial ou escritório da empresa em Cuiabá, pagamento da taxa de R$ 0,05 por quilômetro rodado, calculada sobre o total de quilômetros rodados pela frota de veículos cadastrados na plataforma.

Pediu ainda que os réus sejam proibidos de lavrar autos de infração e aplicar sanções à empresa e aos motoristas cadastrados em sua plataforma, com fundamento nas exigências que a empresa afirma que são “inconstitucionais”.

Explicou que é uma empresa de tecnologia que oferece mais opções de mobilidade para usuários e mais oportunidades de geração de renda para os motoristas parceiros. Ressaltou ainda que, em razão da vigência da Lei Federal 12.965/2014, é garantida a liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, “sendo que proibições ou restrições desproporcionais impostas acabam por atentar contra tal modelo de negócios, prejudicando o desenvolvimento da economia do Município”.

Parte dos argumentos foram acolhidos pelo magistrado. Ele citou, inclusive, a Lei Federal nº 13.640/18 que disciplina os transportes por aplicativos (transporte individual privado) e a Lei Federal nº 12.965/2014, que estabeleceu princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil.

“Nesse cenário, possível concluir que a criação de condições e requisitos além dos estabelecidos na Lei Federal que disciplinou o transporte privado individual de passageiros (uber) viola bases estruturais da Constituição Federal, quais sejam, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, o princípio da livre concorrência, a defesa do consumidor e a liberdade de acesso e livre exercício de qualquer atividade econômica”, afirmou o juiz Murilo Mesquita em trecho da decisão proferida na última segunda-feira (3).

Conforme o magistrado, a lei sancionada por Emanuel Pinheiro ignora os princípios da livre iniciativa, livre concorrência, livre exercício da atividade profissional. Isso porque condicionou a autorização para o exercício da atividade de transporte individual privado por aplicativo somente aos veículos previamente cadastrados junto à Secretaria de Mobilidade Urbana, o que não tem relação direta com as diretrizes determinadas na lei federal.

“Desta maneira, estabelece-se um conflito entre direitos essenciais assegurados pelo Estado democrático, de um lado a livre iniciativa e a privacidade e, de outro, a possibilidade do Estado intervir na ordem econômica para preservar o mercado concorrencial e proteger o consumidor”, consta em outro trecho da liminar que concedeu prazo de 10 dias aos réus para prestarem as informações necessárias que depois vão subsidiar o julgamento de mérito. A Procuradoria-Geral do Município também será notificada e o Ministério Público Estadual também deverá emitir parecer no prazo de 10 dias.

Outro lado

Em nota a Prefeitura de Cuiabá informou que vai recorrer da decisão, pois entende como correta a lei municipal para regulamaentação dos serviços de transporte via aplicativo.

Confira na íntegra

Com relação a lei que prevê a regulamentação dos aplicativos de transporte, a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) informa que:

– A regulamentação traz benefícios ao município e segue uma tendências adotada por diversas capitais do país.

– Antes de sua aprovação a lei foi amplamente discutida com a categoria.

– A Pasta aguardará notificação e cumprirá a determinação judicial.

– Contudo, a Procuradoria Geral do Município (PGM) será acionada e entrará com recurso contra a decisão.