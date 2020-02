A partir de março deste ano a Secretaria-Adjunta de Comunicação de Mato Grosso (Secom-MT) estará sob o comando da jornalista Laice Souza, que hoje atua como assessora de comunicação do governador Mauro Mendes (DEM).

O motivo, é que o atual chefe da Secom, o jornalista Mauro Camargo, deixará o comando da Pasta para se dedicar a projetos pessoais. Ele oficializou seu pedido de desligamento no dia 31 de janeiro junto ao governador e ao chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho. No entanto, continuará respondendo pela Secom ao longo deste mês e fazendo a transição para Laice.

Camargo assumiu a função no dia 14 de janeiro de 2019, no primeiro ano da gestão Mauro Mendes. Ele já havia exercido o cargo de secretário estadual de Comunicação no governo de Dante de Oliveira (falecido em julho de 2006).

Por sua vez, Laice Souza é jornalista há 20 anos, com formação pela pela Universidade Federal de Mato Grosso e pós-graduação em Comunicação Corporativa.

Tem experiência em assessoria, e redação de site e emissora de TV onde já atuou como jornalista e editora. Laice também é advogada, especialista em Direito Civil.