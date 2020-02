Lavador de carro, de 19 anos, foi executado com pelo menos sete disparos na noite de quarta-feira (5), em Juína – MT. A vítima, Emerson do Ouro dos Santos, estava em uma motocicleta, Titan verde, e foi atingida no toráx, braços e pernas. Ele tinha passagens criminais por atos praticados quando era menor de idade, em 2015.