De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 289 às 5h25. A filha da vítima que não foi atingida, mas que ficou em estado de choque, contou que a família é acostumada a caminhar às margens da BR. A mãe foi arremessada a pelo menos 10 metros do local do acidente e morreu sem chance de socorro. A filha foi socorrida e está em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Pontes e Lacerda. Ela não corre risco de morte.

A Polícia Civil investiga o caso e procura pistas que levem ao motorista. Até o fechamento da matéria ele não foi identificado.