Um homem de 23 anos foi preso nesta quarta-feira (05), após ser apontado pela Agência Regional de Inteligência (ARI) da Polícia Militar como o beneficiário de um deposito no valor de R$ 42 mil reais. O dinheiro seria para a compra de um veículo, porém o suspeito se tratava de um estelionatário.

De acordo com informações registradas no Boletim de Ocorrência, a vítima afirmou que encontrou o anunciou de um veículo Honda City no site de compra e venda. Diante disso, ele entrou em contato no telefone disponível. Após olhar o carro e gostar do produto, a vítima realizou o deposito em uma determinada conta bancária.

Porém, na hora da transferência da documentação do veículo no cartório, a verdadeira dona do automóvel disse que o dinheiro não havia caído na conta. Os dois, perceberam que haviam caído em um golpe.

Com o nome do beneficiário nas mãos, a Polícia conseguiu identificar o golpista. Ele foi preso e confessou que emprestou a conta para o deposito. Logo depois, ele teria que transferir o valor para outras contas. O mesmo disse que ganharia R$ 500 reais pelo serviço.

ATENÇÃO: O Portal Agora Mato Grosso, informa que devido a Lei de abuso de autoridade (Lei 13.869), em vigor desde 3 de janeiro deste ano, a imprensa não tem mais o acesso aos nomes dos envolvidos.