Marília Mendonça encantou a web ao publicar um vídeo do filho no Stories do Instagram nesta sexta-feira (31). Na imagem, a sertaneja aparece cantando um trecho da música “Um Amor Puro”, de Djavan, para Léo. A reação do bebê roubou a cena e rendeu elogios à Marília por parte dos internautas. “Quanta fofura”, disse uma. “Anjo lindo demais”, falou outra. “Muito fofo, meu Deus”, comentou um terceiro. “Que cena mais linda e fofa. Léo curtindo um show particular da mamãe”, destacou uma usuária. No dia anterior, Marília compartilhou com os seguidores as homenagens que gravou na pele para o pequeno.

“Duas (tatuagens) de primeira. Com muito significado”, contou a namorada de Murilo Huff, que eternizou o nome do herdeiro no antebraço. Assim como avó materna, Ruth, o compositor também deu uma prova do amor que sente pelo menino.

Marília tem dividido com o fãs a rotina com o filho e contou, anteriormente, o motivo de não amamentar Léo. Segundo a artista, o primogênito teve dificuldades para pegar o peito para se alimentar. “No exato momento em que colocaram o Léo no meu peito, já percebi que haveria uma dificuldade. Ele teve bastante dificuldade porque eu não tenho bico no peito e ele nasceu um pouquinho antes da hora. Como não aconteceu essa primeira mamada do jeito que a gente esperava, contratamos imediatamente a fonoaudióloga para ajuda. Depois do trabalho com a fono, comecei a tentar sozinha e toda vez que tirava o peito para tentar colocar na boca dele era a mesma reação que ele tinha. Depois disso, estava conseguindo tirar pouquíssimo leite. Depois que eu vi que ele não estava pegando, comecei a tirar. Por recomendação do pediatra, começamos a alternar leite materno e a fórmula”, afirmou.