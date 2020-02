A balança comercial de Mato Grosso encerrou 2019 com o maior valor nominal da série histórica (1997-2019), com saldo de US$ 15,05 bilhões. O Estado exportou US$

17,02 bilhões, maior volume da história. As reduções nos valores enviados do complexo de soja foram compensadas pelo aumento de divisas recebidas pelo milho e algodão.

Conforme dados do instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária (Imea), mais uma vez a China foi o principal parceiro comercial do Estado, entretanto, os

chineses demandaram menos produtos em 2019 ante a 2018, enquanto que o Japão e o México exibiram o maior acréscimo nas compras de produtos mato-grossenses em receita.

Os economistas do instituto ainda explicam que as importações também exibiram recorde, com adição de 25,9% e volume total negociado de US$ 1,96 bilhão, puxadas pelo aumento na demanda por fertilizantes e defensivos, reflexo da expansão da área agrícola.

Com os desdobramentos do acordo entre a China e os EUA, a demanda chinesa pode diminuir, contudo, os produtores podem conquistar novos parceiros comerciais e expandir o mercado comercial brasileiro, como já visto em 2019.