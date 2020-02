Ao visitar a Assembleia Legislativa nesta quinta-feira (6) e discursar aos deputados por quase uma hora, o governador Mauro Mendes (DEM) fez um balanço de seu primeiro ano de gestão citando a retomada de obras paralisadas e mudanças em questões tributárias e incentivos fiscais colocadas em prática com apoio dos parlamentares. Ressaltou que tais medidas desagradaram alguns setores, mas foram necessárias para “consertar” o Estado.

Observou que isso também vai acontecer com o projeto da reforma da previdência dos trabalhadores estaduais que será enviado em breve ao Legislativo Estadual. Pediu o apoio da Casa para aprovação enfatizando que todos os estados estão aprovando leis semelhantes para alterar as regras previdenciárias, assim como foi feito ao reajustar de 11% para 14% a contribuição previdenciária a ser descontada dos servidores públicos estaduais. O projeto foi aprovado no dia 10 de janeiro pelo placar de 16 votos favoráveis e sete contrários.

Mendes pontuou que enquanto governador, se ele não fizesse o mesmo estaria imputando a toda a população mato-grossense gravíssimos prejuízos nos próximos anos. “Na parte B estaremos discutindo as regras gerais da Previdência. Esse tema será talvez um dos mais calorosos temas discutidos aqui nas primeiras semanas do ano que iniciamos”, observou o governador ao confirmar que nos próximos dias enviará a mensagem para a Assembleia.

Como já sabe que parte dos servidores, sindicalistas e alguns deputados são contrários à medida e prometem fazer barulho e pressão, Mendes ressaltou que existem alguns preceitos constitucionais que são preciosos para todos, em especial as regras de igualdade previstas na Constituição Federal.

“Temos que compreender que aquilo que está na Constituição, de que todos os brasileiros são iguais perante a lei, tem que ser praticado”, argumentou o democrata se referindo às regras para aposentadoria de 62 anos para mulher e 65 para homens que se aplicam a todos os trabalhadores públicos federais, da iniciativa privada, do comércio, indústria e do campo.

Lembrou que estudos científicos mostram que longevidade e expectativa de vida dos brasileiros vem aumentando de modo que as regras previdenciárias não podem continuar sendo as mesmas editadas há anos quando a expectativa de vida não passava dos 70 anos.

“Precisamos atualizar as nossas leis de acordo com as nossas realidades, isso é um dever. O mundo muda a uma velocidade meteórica, astronômica”, discursou Mauro Mendes ao reclamar que as leis brasileiras não acompanham as mudanças no mesmo ritmo.

“Não posso concordar que o trabalhador, a dona de casa, a empregada doméstica, o motorista de ônibus, o trabalhador do campo, do comércio, que trabalha no balcão, que trabalha nos hospitais, possa se aposentar apenas com 62 e 65 anos e termos no governo de Mato Grosso alguns poucos que se aposentam com 45, 46, 48, com 50 anos de idade. Nós precisamos tratar dentro do princípio constitucional. Os brasileiros de Mato Grosso precisam ser tratados de forma igualitária. É esse o grande debate que teremos aqui no início dessa legislatura”, justificou o chefe do Palácio Paiaguás.

Por fim, Mauro Mendes destacou que o assunto precisa e será debatido de forma democrática e o melhor lugar para esse debate ampliado é a Assembleia Legislativa que tem o dever de representar a maioria da população do Estado.

“É olhando para a maioria que se governa. Não há uma única pessoa sequer que possa dizer que os projetos de leis que encaminhamos, nenhum, foi pra defender interesses pequenos, escusos ou não republicanos. Por mais polêmicos que foram os nossos projetos, todos puderam ter um debate aberto, à luz do dia, democrático, transparente. Estavam presentes na sua essência, o interesse da maioria da nossa população”, afirmou o democrata.