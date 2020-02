O governador Mauro Mendes (DEM) não compareceu à sessão solene de abertura do ano legislativo, nesta segunda-feira (3), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Mauro alegou incompatibilidade de agendas e mandou o chefe da Casa Civil Mauro Carvalho, representá-lo. Durante a sessão, os deputados devolveram R$ 47 milhões do orçamento da Casa para que o Governo do Estado invista em áreas como saúde e segurança.

Mauro Carvalho lembrou que o governador iniciou a gestão em janeiro de 2019 com grandes dificuldades financeiras, obras paralisadas, pagamentos de salários e fornecedores em atraso. Naquele mês, vários projetos de lei foram encaminhados pelo Executivo estadual à Assembleia em busca do reequilíbrio fiscal, sendo aprovados pelos parlamentares.

O secretário fez questão de frisar que o Governo cumpriu o Teto de Gastos em 2019, possibilitando com que uma multa de cerca de R$ 700 milhões não fosse paga ao Governo Federal. Ele ainda citou a retomada de mais de 200 obras e entrega de 44, em infraestrutura, repasses da saúde com todos os municípios e pagamento do duodécimo aos poderes em dia.

O presidente da Assembleia, deputado Eduardo Botelho (DEM), destacou que o governo Mendes, só vem avançando com o apoio do Legislativo Estadual. Botelho destacou os enfrentamentos de 2019 e a necessidade de continuar as reformas para Mato Grosso seguir em frente. Uma delas é a Reforma da Previdência, que deverá movimentar o Parlamento nos próximos dias.

“Hoje abrimos o ano legislativo de 2020. Estamos vindo de um ano difícil, mas ao mesmo tempo muito importante para todos os brasileiros e mato-grossenses. O ano que passou, tanto em Brasília, como aqui nesta Casa de Leis, foi um ano de reformas estruturais e estruturantes para enfrentarmos os desafios e exigências destes novos tempos”, discursou o presidente, ao destacar as medidas realizadas que deram condições de o governo reestruturar a máquina pública.

Conforme Botelho, o ano já começou a todo vapor com a aprovação da nova alíquota previdenciária, e entra em cena, nos próximos dias, o debate sobre as novas regras para a previdência e a proposta da pesca denominada de Cota Zero.

“São decisões muito difíceis, embora necessárias. Não porque penaliza este ou aquele setor ou corporação. São decisões para que o estado de Mato Grosso não fique inadimplente com ninguém e nem vá a falência e, principalmente, para que as pessoas possam ter um futuro mais digno. Tanto as que já estão no mercado de trabalho quanto para seus filhos que um dia irão ocupar estes cargos”, alertou.

De acordo com Botelho, o Parlamento deverá avançar nas reformas. “Estou certo que nossa conduta estará pautada, como sempre foi, pelo bem comum e patriotismo, na busca de igualar as oportunidades, para melhor distribuir renda e minimizar a pobreza. Mais do que esperança, tenho a convicção de que a civilidade e patriotismo dos agentes envolvidos na solução de nossos problemas irão prosseguir”, assegurou, ao reafirmar o compromisso em manter o equilíbrio entre os poderes, a confiança na solução pacífica dos conflitos e a fidelidade absoluta ao povo mato-grossense.

Economia