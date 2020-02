Foi preso na tarde desta quarta-feira (5), pela Polícia Militar, um homem de 44 anos, acusado de estuprar uma menina de 9 anos, no bairro Jardim Paula II, em Várzea Grande – MT. O crime ocorreu no último sábado (1), quando o homem foi contratado para limpar o quintal da casa da família da vítima.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a guarnição foi acionada pela mãe da criança que informou que a filha de 9 anos havia sido vítima de estupro e que o acusado estaria nas proximidades da residência.

Já com a mãe, a guarnição saiu em rondas a procura do suspeito, quando foi informada de que um grupo de moradores estariam com o agressor detido. Ele foi entregue à polícia com alguns ferimentos, ocasionados pelo grupo de pessoas revoltadas com a situação.

Em relato, a menina contou que no dia do crime, o suspeito foi até sua casa enquanto ela estava sozinha, e contra sua permissão entrou na residência. Ela disse que ele praticou vários tipos de violência sexual contra ela inclusive, sexo oral. Disse ainda que se ela contasse algo para alguém, mataria ela e a mãe dela.

Após o crime, ele fugiu e não foi mais encontrado. Mas, na tarde de quarta-feira (5), a menina contou o que tinha acontecido ao avistar o homem pela região. Momento em que a mãe acionou a guarnição.

O agressor foi levado para a Central de Flagrantes de Várzea Grande e deverá responder por estupro, lesão corporal, violação de domicílio e ameaça. O caso será investigado pela Polícia Civil.