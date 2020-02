O Governo de Mato Grosso, sob o comando de Mauro Mendes (DEM), fez um balanço do primeiro ano de gestão do democrata elencando as principais ações executadas do período de janeiro de 2019 a janeiro de 2020. Lembrou que o cenário encontrado no dia de governo era de centenas de obras paralisadas, dívidas de R$ 3,5 bilhões, salários e 13º dos servidores atrasados, viaturas paradas por falta de pagamento e unidades hospitalares sucateadas.

A situação hoje, conforme ressalta o governador, é bem diferente. “Em um ano são muitas conquistas, mesmo em um período em que tivemos que lutar contra o crescimento da máquina e do gasto público. Temos muito a fazer ao longo desse ano e estou muito confiante de que 2020 será um ano de grandes realizações”, afirmou Mauro Mendes.

Nesse período de 13 meses, o Estado não recebeu do Governo Federal os repasses do Fundo de Apoio a Exportação (FEX), de 2018 e 2019, de quase R$ 1 bilhão e nenhum outro recurso extraordinário. De acordo com o governador, o que aconteceu foi gestão dos recursos públicos, muito trabalho e planejamento. “Nós tivemos a coragem para tomar as medidas necessárias para consertar Mato Grosso. Nossa equipe de secretários e os servidores públicos trabalharam muito e todos deram sua parcela de contribuição”, ressaltou.

Para reverter a situação encontrada, uma série de medidas foi adotada para “consertar o Estado”. As mensagens de autoria do Governo do Estado aprovadas pela Assembleia Legislativa, ainda em janeiro de 2019, propiciaram que o Estado pudesse controlar o crescimento da máquina pública e reduzisse o seu custo, junto com o trabalho de toda a equipe de secretários e servidores públicos.

Como reflexo disso, foi possível retomar mais de 200 obras na infraestrutura e educação e pagar 14 folhas salariais, sendo 12 salários do ano de 2019 e duas folhas de 13º salário (2018 e 2019).

No setor da saúde, segundo Mauro Mendes, os avanços já estão sendo percebidos e a saúde está começando a funcionar. Os prefeitos passaram a receber os repasses obrigatórios dentro do prazo compactuado, o que contribui diretamente para melhorar a saúde pública nos municípios.

Também foi inaugurado, após a requisição administrativa, o Hospital Estadual Santa Casa e um novo conceito de fazer saúde pública foi instalado em Mato Grosso. O Governo do Estado também está com obras de reforma e modernização em quatro hospitais regionais (Alta Floresta, Sinop, Rondonópolis e o Metropolitano de Várzea Grande). Além disso, o Regional de Sorriso está em fase de licitação.