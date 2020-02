Mais um homicídio foi registrado em Rondonópolis na madrugada desta quinta-feira (06). Um homem, conhecido apenas como ‘Maranhão’, foi encontrado morto no pátio de um estabelecimento comercial, localizado na região central. Segundo testemunhas, a vítima, vive em situação de vulnerabilidade pelas ruas da cidade, e apresentava lesões na cabeça.

Ainda de acordo com informações registradas no Boletim de Ocorrência (BO), a Polícia Militar foi acionada por outros moradores de rua que presenciaram o crime. Uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou o óbito.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e a Polícia Civil também estiveram no local para as providências cabíveis. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Em seguida, os policiais receberam a informações que o suspeito de ter assassinado ‘Maranhão’ havia sido detido nas proximidades. O acusado foi identificado como Wesley Rabelo Sobral de 30 anos, também morador de rua.

Testemunhas confirmaram que o Wesley teria agredido a vítima com pauladas na cabeça. O suspeito foi conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia e deve responder pelo crime de homicídio.