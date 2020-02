Um homem morreu na madrugada desta segunda-feira (3), com suspeita de intoxicação por dietilenoglicol. A Polícia Civil confirmou que o corpo do idoso de 74 anos deu entrada no IML (Instituto Médico Legal) e que ele estava entre os 26 internados no estado por causa da intoxicação causada pelo consumo de cerveja contaminada.

O idoso, que estava internado no Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte, pode ser a quinta vítima fatal do caso que envolve a cervejaria Backer. Uma morte foi confirmada, de um homem morador de Juiz de Fora, a X km de Belo Horizonte, e outras três estão sob investigação.

Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima será necropsiado no IML e ainda não há previsão para conclusão do laudo. No entanto, a suspeita é de que a intoxicação seja causada por uma substância encontrada em lotes da cerveja Belorizontina, da empresa Backer.

De acordo com o último boletim divulgado pela SES (Secretária Estadual de Saúde), 30 casos já foram notificados.

Em nota, a cervejaria Backer diz que “compartilha da dor dos familiares das vítimas” e que continua prestando o suporte necessário a todos os atingidos, mesmo com as investigações em andamento.

“A cervejaria tem acolhido essas pessoas e prestado atendimento psicossocial. Inclusive, na semana passada, por iniciativa própria, a empresa recorreu ao Ministério Público para ampliar ainda mais o suporte prestado às famílias dos atingidos. A Backer, como a maior interessada em saber o que de fato aconteceu, está tomando todas as providências para elucidar a questão e, embora não se tenha chegado a uma conclusão definitiva sobre o ocorrido, jamais deixou de colaborar com as investigações”, diz a nota da empresa.