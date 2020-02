Durante patrulhamento nesta sexta-feira (31), uma equipe da Força Tática, grupo especializado de Polícia Militar, abordou um homem em uma motocicleta sem placa no bairro Nova Era, em Rondonópolis. O veículo era roubado.

De acordo com informações registradas no Boletim de Ocorrência (BO), mesmo sem a placa, os policiais conseguiram fazer a checagem do veículo através do número do chassi. Imediatamente, os policiais foram informados pelo Ciosp- Centro Integrado de Segurança Pública que a motocicleta era roubada.

Diante da situação, o veículo foi apreendido e o suspeito conduzido para 1ª Delegacia de Polícia pelo crime de receptação.

