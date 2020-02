A promotora de Justiça Solange Linhares Barbosa foi denunciada pelo próprio Ministério Público Estadual (MPE), instituição da qual ela faz parte, sob acusação de ter desviado R$ R$ 985,7 mil oriundos de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs). Conforme a denúncia, ela firmou os acordos com algumas empresas no período em que atuou na Promotoria de Justiça de Paranatinga (MT) entre 2017 e 2018.

Agora, caberá ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), decidir se acata ou não a denúncia para torná-la ré em ação penal. A peça acusatória é assinada pro José Antônio Borges Pereira, procurador-geral de Justiça e por Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça e coordenador do Núcleo de Ações de Competência Originária (Naco Criminal), setor do Ministério Público, responsável por investigar e denunciar pessoas com prerrogativa de foro.

Também foram denunciadas outras duas pessoas: Jean da Rosa Nunes (fotógrafo) e Wellington Miranda Passos (gerente administrativo), por crimes de peculato, concurso de pessoas e crime continuado.

De acordo com a denúncia,Solange Barbosa, “na condição de promotora de Justiça, desviou, em proveito próprio e alheio, sempre com o propósito de satisfazer seus interesses pessoais, o valor aproximado de R$ 985.785,75 (novecentos e oitenta e cinco mil setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), oriundo de 13 (treze) Termos de Ajustamento de Conduta firmados por ela, como presentante do Ministério Público estadual, em

procedimentos que tramitavam na Promotoria de Justiça de Paranatinga/MT, onde ela era titular, incorrendo, em razão disso, por 13 (treze) vezes, no delito previsto no artigo 312, caput, do Código Penal c/c artigos 29 e 71, todos do Código Penal”.

A peça acusatória destaca que Solante se utilizava do cargo de promotora para fazer acordos com várias empresas solicitando que os valores a serem depositados por elas fossem encaminhados em favor das seguintes entidades: Instituto Homem Brasileiro, Instituto Wanaki e o Conselho Municipal de Segurança Pública de Paranatinga (Conseg). Os denunciados Jean e Wellington integravam o Conseg de Paranatinga e atuavam como “cúmplices da promotora.

As investigações do Ministério Público apontaram que Solange e os demais denunciados se beneficiavam de recursos das instituições usadas indevidamente através de pagamentos em proveito próprio e alheio. Até projetos fantasiosos eram criados por eles para justificar a utilização de recursos, como por exemplo o “Projeto Cidadão ou Cidadania do Xingu”, que nunca existiu de verdade, mas consumiu R$ 446,6 mil, valor oriundo de dois TACs e que, segundo o MPE, foi desviado pelos três denunciados.

Outro projeto inexistente foi a “Casa do Papai Noel 2017”, supostamente em prol do Conseg de Paranatinga que consumiu R$ 57,5 mil em novembro de 2017, valor também oriundo de um TAC firmado pela promotora de Justiça.

No Tribunal de Justiça, a denúncia será analisada pelo Órgão Especial composto por 13 desembargadores. O MPE pede o recebimento da denúncia em todos seus termos e apresentou uma relação de 14 nomes como testemunhas da acusação.

O Ministério Público Estadual não vai se manifestar publicamente sobre o caso. A reportagem não conseguiu fazer contato com a promotora Solange Barbosa.