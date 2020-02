Antes mesmo de ser nomeado, o publicitário Luiz Galeazzo, escolhido para comandar a área digital da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) do governo de Jair Bolsonaro, já está no epicentro de um “furacão” na internet.

Nesta quarta-feira (5) ele ganhou as manchetes de sites nacionais e foi bombardeado de críticas nas redes sociais por causa de suas postagens no Twitter, principalmente, por causa de uma fotografia onde aparece mantendo relações sexuais com duas mulheres ao mesmo tempo.

Em outras publicações feitas no Twitter, Galeazzo desrespeita algumas pessoas com xingamentos e ironias, todas por causa de divergências políticas.

Dentre as pessoas públicas que criticaram a possível ida dele para a Secom do governo Jair Bolsaro, está o deputado federal Alexandre Frota. “Vejam o conservadorismo do Bolsonaro. Esse é o Luiz Galeazzo que será o novo secretário de mídias Digitais da Secom . Convidado para trabalhar no Governo”, escreveu o deputado Alexandre Frota no Twitter ao resgatar uma imagem de Galeazzo.

Após a repercussão negativa, Galeazzo desativou seu perfil no Twitter. No entanto, Diversos prints de xingamentos e embates entre ele e outros internautas já foram replicados e comparilhados por diversos internautas.