A Prefeitura de Cuiabá iniciou na última sexta-feira (31 de janeiro) os trabalhos de fresagem e recapeamento da Avenida Coronel Escolástico, no bairro Bandeirantes. A via, considerada uma das mais movimentadas da região central, faz a ligação entre as avenidas Tenente Coronel Duarte (Prainha) e Fernando Corrêa da Costa. Conforme a Secretaria de Obras Públicas, a previsão é de que a intervenção dure cerca de 30 dias.

A obra teve como ponto de partida o entroncamento com a Prainha e seguirá até o encontro com a Avenida General Valle, totalizando mais de dois quilômetros. De acordo com o cronograma, o trabalho abrangerá os dois sentidos da pista. A ação faz parte do programa Minha Rua Asfalta que, além de levar para os bairros obras de pavimentação, também atua na recuperação das vias já revestidas com a massa asfáltica.

“Estabelecemos um prazo inicial de 30 dias para a conclusão de todo o serviço. Mas, esse é um tempo que pode variar conforme as condições climáticas. A Coronel Escolástico tem um asfalto a antigo e com vários trechos com grandes ondulações. Sendo assim, temos que retirar todo o asfalto e fazer uma nova pavimentação. Pedimos paciência aos condutores, já que, nos locais onde estivermos trabalhando, apenas meia pista estará liberada para o tráfego” explica o secretário de Obras Públicas, Vanderlúcio Rodrigues.

A recuperação da malha viária da Capital é uma ação desenvolvida de forma contínua pela Prefeitura de Cuiabá, desde 2017. Neste período, já foram beneficiadas ruas e avenidas como a Historiador Rubens de Mendonça, Fernando Corrêa da Costa, Profª Alice Freire, Edgar Vieira, Antártica, Mário Palma, Jurumirim e outras das quatro regiões. Da mesma forma, o Município executou, em 2019, o recapeamento em mais de 30 vias da região do central.

“Com essa medida, seguimos a determinação do prefeito Emanuel Pinheiro de avançar com a pavimentação nos bairros e, ao mesmo tempo, cuidar das vias onde o asfalto já foi implantado. Dentro das nossas possibilidades orçamentárias, alcançamos as avenidas mais movimentadas, melhorando a mobilidade urbana e garantindo ao cidadão mais segurança e conforto ao transitar pela cidade”, pontua Vanderlúcio.