O 4º Comando Regional por meio do 5º Batalhão e 14ª Companhia Independente de Força Tática continua com o trabalho de abordagens a pessoas, veículos e estabelecimentos comerciais durante a Operação Veranum/100 dias, em Rondonópolis-MT. Nesta sexta-feira (31), as ações policiais foram intensificadas nas regiões Salmem e Vila Operária.

De acordo com os dados do Comando da PM, foram registradas duas ocorrências de usos de entorpecente, uma pessoa foi presa durante cumprimento de mandado de prisão e outro suspeito detido por receptação.

Ao todo, 15 policiais militares do 5º BPM e 20 policiais da 14 CIPM Força Tática estava empenhados na operação, além do efetivo de área.

Operação ‘Veranum 2020’

A ação ostensiva de policiamento terá duração de 100 dias e segue até o dia 11 de Abril, com foco na prevenção e repressão imediata de crimes de roubo e furtos de veículos, pessoas e residências.

O subchefe do Estado Maior Geral da PM, coronel Wanckley Rodrigues, conta que a tropa está preparada para atender qualquer tipo de anormalidade. “O crime não para, então estamos começando o ano com a mesma vibração, em ritmo frenético para combater a criminalidade em todo o Estado. A nossa repressão é qualificada baseada em análise criminal, profissionalismo e trabalhando sempre de forma técnica, para oferecer o melhor serviço à sociedade”, conta coronel Rodrigues.