Um homem de 64 anos e o filho dele de 19 anos foram baleados no início da noite desta quinta-feira (06), em uma chácara localizada no final da Avenida Goiânia, em Rondonópolis-MT. Os dois pediram socorro para uma viatura da Polícia Militar que fazia rondas na região.

De acordo com informações registradas no Boletim de Ocorrência, a guarnição da PM foi abordada pelas vítimas que afirmavam terem sido vítimas de tentativa de homicídio e estavam baleadas.

Ainda segundo as vítimas, elas estavam arrumando a cerca de arame da propriedade, quando um veículo Corolla de cor preta se aproximou. O motorista do carro perguntou o que os dois estavam fazendo no local e logo depois efetuou os disparos.

Os dois baleados foram encaminhados para a Unidade Pronto Atendimento e depois transferidos para o Hospital Regional. O pai apresentava mais de quatro perfurações, já o filho estava baleado no pé.