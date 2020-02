Quando eu quero eu vou de panqueca. Não faço mais vezes porque sou capaz de comer a receita todinha, que rende umas oito unidades. Eu acho que os americanos tem toda razão em misturar maple, bacon, pasta de amendoim, geleia, enfim, eu gosto dessa panqueca com tudo, até pura. Dessa vez coloquei só um fio de mel. Se você quiser fazer essa delicinha, olha que fácil de preparar:

Ingredientes:

1 ovo

1/2 xícara de leite

1 colher (sopa) de óleo

1 xícara de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de açúcar

1 colher (chá) de sal

1 colher (sopa) de fermento em pó.

Bata o ovo com um garfo ou fouet, junte o leite, o óleo e misture. Adicione os demais ingredientes secos. Unte uma frigideira com manteiga, coloque um montinho de massa e quando desgrudar do fundo vire. Assista ao vídeo lindão que fizemos para ficar bem fácil aprender.