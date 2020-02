Uma mulher de 34 anos foi presa nesta terça-feira (4), por tráfico de drogas, no loteamento Belita Costa Marques, em Várzea Grande (MT). A suspeita alegou que vendia droga a mando do marido que está preso na Penitenciária Central do Estado (PCE), e parte do valor que lucrava, segundo ela, era destinado à mãe que faz tratamento de câncer.

Conforme o boletim de ocorrência, n° 2020.36054, a equipe realizava patrulhamento pela localidade, quando viu a mulher, que apresentou nervosismo com a presença da viatura. Devido a atitude considerada “suspeita”, foi solicitada ordem de parada. Durante a abordagem foi encontrado um tablete de maconha na cintura da suspeita.

Ela disse que guardava mais droga em casa e levou os policiais até o imóvel. No local, foram encontrados mais 14 tabletes da mesma droga. Ela foi conduzia para a Central de Flagrantes.

Ao delegado plantonista, a acusada relatou que vendia a droga a mando do marido e usava o dinheiro para custear tratamento da mãe, que tem câncer. Porém, a Polícia Civil descobriu que a mãe da suspeita mora no estado de Rondônia e não faz tratamento contra câncer. Elas não têm contato há, pelo menos, sete anos. A mulher, que já possui passagens criminais por tráfico está a disposição da Justiça.

