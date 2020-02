Homem procurado por homicídio no estado do Pará foi preso pela Polícia Civil de Guarantã do Norte (MT), nesta quarta-feira (5). O suspeito é conhecido na região como “Pistoleiro do Nortão” e tem mais de 15 passagens criminais por crimes de homicídio e tentativas.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é apontado como autor de um homicídio ocorrido no dia 31 de janeiro deste ano na cidade de Novo Progresso (PA), onde matou e abriu a cabeça da vítima. Ele estava com mandado de prisão em aberto pelo crime.

A prisão do foragido foi efetuada após policiais do Pará entrarem em contato com a delegacia de Guarantã do Norte passando informações de que o suspeito estava no Município. Ele utiliza um veículo BMW com para-choque frontal quebrado.

Com base nas informações, as equipes coordenadas pelo delegado Waner dos Santos Neves iniciaram as diligências e encontraram o carro no estacionamento de um supermercado. Após alguns minutos de monitoramento, os policiais flagraram o suspeito saindo do estabelecimento.

Ao ser abordado, o foragido afirmou ter conhecimento do mandado de prisão em aberto em seu desfavor e disse que matou a vítima para se defender. Ele teve a ordem de prisão cumprida e foi encaminhado à delegacia de Guarantã do Norte para as providências cabíveis.