Uma equipe da Força Tática prendeu na noite desta segunda-feira (3) um homem e uma idosa, por tráfico de drogas e associação criminosa, no bairro Pedregal, em Cuiabá. Nomes e idades dos suspeitos não foram divulgados pela Polícia Militar.

De acordo com boletim de ocorrência, a denúncia apontava uma casa como local de venda de entorpecente e já conhecida pelos moradores como ‘boca da vó’. A informação ainda acrescentava que a mulher e o neto seriam membros de uma organização criminosa.

Policiais se deslocaram até a residência e foram recebidos pela dupla. No local, foram encontradas porções de pasta-base cocaína, cocaína, balança, dinheiro, além de um caderno com anotações da venda da droga. A PM também não informou a quantia exata de dinheiro apreendido e nem a quantidade de entorpecentes.

Durante as buscas no imóvel, um homem monitorado por tornozeleira eletrônica passava pela proximidade e quando viu a viatura jogou dentro da casa uma sacola com porções de past- base de cocaína e saiu correndo, não sendo localizado.