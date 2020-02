Policiais militares de Cuiabá apreenderam, nesta quarta-feira (5), diversas porções de drogas nos bairros Lixeira, Santa Izabel, Primavera e Alvorada. Duas “mulas”, nome dado a usuários que auxiliam os traficantes na entrega de entorpecentes, foram presas.

No bairro Santa Izabel, a denúncia – feita por vizinhos – apontava que uma mulher tatuada estava entregando drogas nas ruas do bairro. Em rondas, os policiais identificaram e abordaram a suspeita quando fumava maconha sentada na calçada de sua casa.

Durante varredura no imóvel, os PMs encontraram meio tablete de maconha, 49 porções pequenas e sete porções maiores da mesma droga.

Já no bairro Lixeira, policiais da Força Tática faziam patrulhamento quando perceberam três homens em um terreno baldio em atitude considerada “suspeita”. O trio correu e não foi localizado. No local, os militares encontraram 25 porções de maconha, uma de ácido bórico e R$ 1,1 mil, em várias notas trocadas.

No bairro Primavera, região de periferia de Cuiabá, a ocorrência também foi atendida por uma equipe da Força Tática que estava em rondas e viu um adolescentes já conhecido por diversos atos infracionais. O menor correu e jogou as porções de pasta-base de cocaína, mas foi contido a poucos metros. De acordo com a Polícia Militar, ele confessou que estava entregando drogas para usuários e foi apreendido.

Também na manhã desta quarta-feira, policiais fecharam uma boca de fumo e prenderam um traficante no bairro Alvorada, na Capital. Eles já monitoravam o local e confirmaram uma intensa movimentação de usuários. Durante abordagem, segundo a PM, o traficante que comandava a boca confessou que tinham drogas em sua residência.

Os policiais encontraram dentro da casa a quantia de R$ 277 em dinheiro, porções de maconha, cocaína e de pasta-base de cocaína, além uma faca de cozinha com resquícios de entorpecentes, um taco de madeira utilizado para corrigir membros de facções criminosas, rolos de plástico filme para embalar a droga.

ATENÇÃO: O Portal Agora Mato Grosso informa que devido a Lei de abuso de autoridade (Lei 13.869), em vigor desde 3 de janeiro deste ano, a imprensa não tem mais o acesso aos nomes dos envolvidos.