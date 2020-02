O prefeito Municipal Zé Carlos do Pátio, esteve em Cuiabá na manhã desta segunda-feira (03) onde foi recebido por volta das 11h, na sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso pelo Presidente, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha; Corregedor Geral da Justiça, Desembargador Luiz Ferreira da Silva; Juiz Auxiliar da Corregedoria Humberto Alves Silva, e o Juiz de Direito José Arimatéia, onde colocou à disposição do TJ uma área de 05 ha (hectares) do município, para construção do novo fórum da cidade.

O prefeito que estava acompanhado do Diretor do Fórum local, Juiz Francisco Rogério, que inclusive, articulou e agendou essa reunião; do Secretário de Habitação Paulo José, e dos deputados estaduais; Sebastião Rezende, Janaina Riva e Wilson Santos, apresentou um vídeo institucional do projeto do CPAR, bem como um mapa da área às autoridades judiciais do estado presentes na reunião, e colocou toda a equipe da prefeitura a disposição do Tribunal de Justiça para auxiliar no que for possível.

REIVINDICAÇÃO ANTIGA

Na verdade, construir um novo fórum, é uma reivindicação antiga da magistratura local, que entende a necessidade de ampliação da sede da justiça da comarca. Conforme o prefeito, a área em questão, está inserida na área de 50 há, adquirida pelo município, para construção da sede do futuro CPAR – Centro Político Administrativo de Rondonópolis.

De acordo com informações da comitiva rondonopolitana, o Desembargador Carlos Rocha, recebeu muito bem a oferta do prefeito, e repassou que o próprio TJ/MT já teria um projeto modelo para novos fóruns, e que o mesmo, precisaria apenas de alguns ajustes para se adequar realidade local. E para que isso ocorra, a equipe técnica do TJ/MT juntamente à da prefeitura, deverão atuar em parceria para fazer estas adequações.