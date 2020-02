O prefeito municipal Zé Carlos do Pátio entregou oficialmente à população na noite desta sexta-feira (31) durante uma reunião com a comunidade, a reforma geral da Policlínica Pedre Lothar Bauchrowitz da Vila Itamaraty, e ainda anunciou o início das obras de reforma e ampliação do Centro Odontológico de Rondonópolis – COR.

De acordo com a secretária municipal de saúde Izalba Albuquerque, a reforma e ampliação da unidade, possibilitou a climatização do ambiente, troca das cadeiras de espera e alguns mobiliários, aquisição de novos equipamentos, pintura, e revitalização da cobertura, bem como, qualificação profissional dos servidores para melhoria no atendimento direto ao público, entre outras ações.

As despesas com as obras foram custeadas com recursos próprios do município, e foram da ordem de pouco mais de R$ 112 mil. Esta unidade saúde atende uma significativa parcela da população da grande Vila Operária e adjacências, e por isso, a necessidade da reforma e ampliação.

“Nós estamos reformando, ampliando e climatizando todas as unidades de saúde do município! Essa é uma determinação do senhor prefeito, que tem um enorme compromisso com a melhoria constante, da saúde pública”, pontuou Izalba

COR

Quanto as obras do Centro Odontológico, a secretária enfatizou que no início desta gestão, o prédio da unidade estava abandonado, os serviços interrompidos e a população carente dos serviços de odontologia. O prefeito reativou os serviços, e mesmo de forma improvisada, com os dentistas atendendo nos PSFs próximos à Policlínica, não deixou a população sem os atendimentos odontológicos.

COMEÇA SEGUNDA

“O prefeito já licitou e assinou a ordem de serviço, cujas obras devem ser iniciadas na próxima segunda-feira (3). Mais uma vez, estamos fazendo uma obra com recursos próprios! O valor foi fixado em cerca de R$ 500 mil e deve ser concluída num prazo de quatro meses”, explicou.

Na verdade, essa reforma e ampliação da estrutura do COR, vai contemplar praticamente o prédio todo, que se encontra muito depredado e deteriorado. Mas, além das obras na estrutura física, a prefeitura vai investir na contratação de mais profissionais, principalmente dentistas especialistas, pois nessa nova fase, o Centro vai ofertar diversos serviços de especialidades na área odontológica.

“Nós estamos avançando muito na área da saúde, da educação e de outros segmentos estratégicos do município. Estamos investindo pesado os recursos dos impostos da população, fazendo com que esses impostos retornem ao povo na forma de serviços e melhorias, principalmente para o nosso povo mais carente que não tem como pagar e precisa muito desses serviços”, argumentou Zé do Pátio.