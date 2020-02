O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho (DEM), apresentou uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para antecipar a eleição da Mesa Diretora. A eleição estava prevista para ocorrer em janeiro de 2021, mas para garantir a participação da deputada Janaina Riva (MDB) que está gestante, ele quer realizar a eleição no início de setembro deste ano.

A previsão é que Janaina entre em trabalho de parto no final do mês de agosto. Por isso, de acordo com Botelho, ela pediu que a eleição interna seja antecipada. Janaina Riva, Max Russi (PSB) e Botelho são os nomes cotados para disputa da presidência.

Na sessão ordinária realizada na última terça-feira (4), as lideranças partidárias apresentaram o Projeto de Emenda constitucional nº 1/2020 que altera a Constituição do Estado no sentido de antecipar esse procedimento para até o mês de setembro.

“E como a eleição da Mesa é na 1ª semana de setembro, ela ficaria de fora. Ela gostaria de participar e votar. Por respeito às mulheres e às mães, a Mesa Diretora liberou a tramitação do PEC que deve mudar a eleição a data da eleição”, explicou Botelho.

Caso isso aconteça, segundo Botelho, a eleição será uma ou duas semanas antes da data que deveria ser realizada. “Mas já pedi aos deputados que não comecem a discussão da Mesa, ainda não é hora. A prioridade é deixa passar a eleição complementar do Senado Federal – que acontece em abril – para discutir a composição da Mesa Diretora”, disse Botelho.

Botelho afirmou que até o momento não iniciou conversa com nenhum deputado a respeito da disputa e o que acontece, segundo ele, é que na Casa há alguns deputados afoitos. “Não conversei e não pedi voto para ninguém. Acho que tem que esperar o momento certo. Não precisamos antecipar nada. Não vou permitir que essa discussão comece agora. Isso deve acontecer após a eleição suplementar para o Senado”, explicou o parlamentar.

Questionado se colocaria seu nome à reeleição na Mesa Diretora, Botelho disse que não iniciou as tratativas sobre o assunto. “A única discussão é o pedido da deputada Janaina Riva – tramitação do PEC – que possibilita a Mesa Diretora antecipar a eleição. Não aceito discutir a eleição da Mesa antes de abril”, destacou.

Segundo o parlamentar, “já colocaram que é golpe. Isso nunca existiu comigo e nunca vai existir. Ela (Janaina) vai fazer os exames e depois a gente discute com o pessoal como vai ser a eleição. A antecipação não será de dois ou três meses. Não tem nada disso. Garanto que não vai haver antecipação de eleição”, garantiu Botelho.