Mesmo com a reabertura dos trabalhos no Senado, em Brasília, continua a indefinição sobre a data em que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP) vai cumprir duas decisões judiciais e declarar vaga a cadeira de senadora Selma Arruda (Podemos).

Uma das decisões é do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que no dia 10 de dezembro de 2019, confirmou a cassação de toda a chapa de Selma Arruda e mandou o presidente do Senado declarar a vacância do cargo.

A outra decisão, é do presidente do Supremo, Dias Toffoli, e foi proferida no dia 31 de janeiro deste ano determinando a posse de Carlos Fávaro (PSD) na vaga que era de Selma.

Por sua vez, Davi Alcolumbre desconversou ao ser questionado sobre o assunto nesta segunda-feira (3), em Brasília. “Calma, que vai dar tudo certo”, disse o presidente do Senado, sobre a situação de Selma Arruda.