A Polícia Rodoviária Federal localizou na noite desta terça-feira (04), uma carreta que havia sido roubada no trevo da cidade de Pedra Preta-MT. O veículo carregado de milho, estava parado às margens da BR-364, com o sinal de alerta ligado.

Durante uma vistoria na cabine do caminhão, os agentes federais observaram que a chave estava no contato, e havia também uma bolsa com roupas e toda a documentação do veículo.

Pouco tempo depois, a equipe da PRF foi informada que a carreta era produto de roubo, e o motorista estava na 1ª Delegacia de Polícia para registrar o Boletim de Ocorrência. Segundo o condutor, ele havia sido abordado por quatro indivíduos armados.

Diante da situação, o caminhão foi rebocado por um guincho da Concessionária Rota do Oeste até o posto da Polícia Rodoviária Federal de Rondonópolis para as providências cabíveis.